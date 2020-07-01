Погода в Новосибирске на 1 июля 2020 года: будет жарко и дождливо

1 Июль 2020 2020-07-01T03:23:36+03:00

1 июля в Новосибирске будет дождь и жара до +30 градусов. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Мы узнали, какой будет погода в Новосибирске 1 июля 2020 года

Изменить размер текста: A A

Погода в Новосибирске 1 июля 2020 года: в городе будет жара до +30 градусов, днем ожидается дождь.

— Днем температура воздуха в Новосибирске составит +27-29 градусов, ночью — +15-17 градусов. Утром ожидается переменная облачность, без осадков, во второй половине дня — небольшой дождь и гроза. Ветер юго-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду, местами — до 13 метров в секунду, — сообщает сайт Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области температура днем составит +27-32 градуса, а ночью +8-13. Ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем в отдельных районах кратковременные дожди и грозы. Также будет дуть южный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, местами возможны порывы до 15 метров в секунду.

По данным сайта «Яндекс», днем в Новосибирске будет облачно, вечером и ночью —небольшой дождь, температура воздуха составит 24-26 градусов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU