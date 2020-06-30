Минздрав создаст новый профессиональный стандарт для пластических хирургов

30 Июнь 2020 2020-06-30T23:51:37+03:00

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Министерство здравоохранения Российской Федерации планирует создать новый профессиональный стандарт «Врач — пластический хирург». Об этом рассказала главный внештатный специалист, пластический хирург Минздрава Наталья Мантурова.

Мантурова отметила, что сами операции, указанные в данном профстандарте пластические хирурги выполняют уже давно, но до этого не существовало единого документа, который бы собирал их в список.

— Более высокие требования к образовательной программе врача — пластического хирурга будут непосредственно сказываться на качестве его профессиональной подготовки, а значит, и рынок станет еще больше защищен от некачественно образованных врачей, в специальности останутся истинные профессионалы, — цитирует Наталью Мантурову издание NEWS.ru.

Кроме того, эксперт подчеркнула, что все отраслевое сообщество выступили за то, чтобы принять новый профессиональный стандарт.

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ИСТОЧНИК KP.RU