Врачи после самоизоляции ожидают резкое увеличение спроса на операции по удалению жира
После самоизоляции многие лягут на операционный стол, чтобы сделать липосакцию, такой прогноз дают пластические хирурги. При этом сами операции становятся с каждым годом безопаснее. Об этом NEWS.ru заявила главный внештатный специалист, пластический хирург Министерства здравоохранения РФ Наталья Мантурова. Она связывает улучшение качества обслуживания пациентов с ужесточением требований к клиникам пластической хирургии. Новый порядок действует почти два года.
По словам Мантуровой, на улучшение качества работы повлияли, в том числе и тотальные проверки, которые прошли в клиниках в 2018 году. После этого у большинства учреждений были отозваны лицензии, что заставило их коллег серьезнее задуматься о соблюдении всех необходимых норм.
Она также отметила, что пациенты стали теперь стали более защищенными, а в Минздраве зафиксировали тенденцию снижения скандальных случаев.
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ИСТОЧНИК KP.RU