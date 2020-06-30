2020-06-30T19:38:22+03:00
Общество

Врачи после самоизоляции ожидают резкое увеличение спроса на операции по удалению жира

При этом медики отмечают, что в России пластическая хирургия становится качественнее, а осложнений после операций — меньше
Алена КУЛЕШОВА
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После самоизоляции многие лягут на операционный стол, чтобы сделать липосакцию. Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruПосле самоизоляции многие лягут на операционный стол, чтобы сделать липосакцию. Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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После самоизоляции многие лягут на операционный стол, чтобы сделать липосакцию, такой прогноз дают пластические хирурги. При этом сами операции становятся с каждым годом безопаснее. Об этом NEWS.ru заявила главный внештатный специалист, пластический хирург Министерства здравоохранения РФ Наталья Мантурова. Она связывает улучшение качества обслуживания пациентов с ужесточением требований к клиникам пластической хирургии. Новый порядок действует почти два года.

По словам Мантуровой, на улучшение качества работы повлияли, в том числе и тотальные проверки, которые прошли в клиниках в 2018 году. После этого у большинства учреждений были отозваны лицензии, что заставило их коллег серьезнее задуматься о соблюдении всех необходимых норм.

Она также отметила, что пациенты стали теперь стали более защищенными, а в Минздраве зафиксировали тенденцию снижения скандальных случаев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
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