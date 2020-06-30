«Перегородили проезд»: в Новосибирске водители устроили драку прямо на дороге

30 Июнь 2020 2020-06-30T18:05:33+03:00

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В Новосибирске в Октябрьском районе водители устроили драку прямо посреди проезжей части. Судя по всему, после того, как эвакуатор и ГАЗель столкнулись, автомобилисты не смогли прийти к согласию и решили разобраться с проблемой с помощью грубой силы. Происходящее сняли на видео очевидцы события, позже ролик попал в сеть.

— У пересечения Никитина и Кирова развернулась битва между водителем эвакуатора и газелистом, — сообщает паблик «АСТ-54». — Мужчины дрались, но завершилась в итоге потасовка тем, что эвакуаторщик забрал ключи из кабины ГАЗели.

В ГУ МВД по Новосибирской области КП-Новосибирск подтвердили, что такой вызов по данному адресу действительно поступал:

— В отдел полиции поступило сообщение о драке двух автомобилистов на проезжей части. На место выехали сотрудники полиции, все обстоятельства произошедшего выясняются. По данному факту проводится проверка, — пояснили в МВД.

В комментариях под постом в паблике сибиряки написали о том, что их удивил тот факт, что никто из других автомобилистов не решил остановиться, чтобы успокоить дерущихся. А некоторые люди отметили, что водителям изначально не следовало пытаться решить проблему таким образом:

— Зря вообще это начали, нужно держать себя в руках.

— И никто даже не остановился, чтобы их успокоить.

— А людям было не проехать. Перегородили полосу, — пишут люди.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="202" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/787918" frameborder="0"></iframe> В Новосибирске водители устроили драку прямо на дороге.

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