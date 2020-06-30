Под Новосибирском столкнулись такси и автобус: пострадали четыре человека
Под Новосибирском столкнулись пассажирский автобус и такси. В аварии пострадало четыре человека.
— Около Тогучина на трассе 50К-16 произошло ДТП с участием рейсового пассажирского автобуса и седана KIA Rio. В результате аварии седан лишился передних колес, у него вмяло левый борт, замяло крылья, капот, вылетели фары и бампер. Помимо этого на его передней части заметны следы использования огнетушителя, — сообщается в паблике Вконтакте «АСТ-54».
В ГУ МВД по Новосибирской области КП-Новосибирск подтвердили факт произошедшей аварии.
— В данном ДТП пострадали четыре человека, которые ехали в салоне автобуса. Точные травмы пока неизвестны. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Все причины и обстоятельства случившегося устанавливаются, — пояснили в МВД.
Под Новосибирском столкнулись такси и автобус.
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