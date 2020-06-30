Новосибирские единороссы передали городским больницам более 500 комплектов средств индивидуальной защиты

30 Июнь 2020 2020-06-30T15:02:09+03:00

В рамках всероссийской акции «Спасибо врачам» новосибирские единороссыдоставили более 500 комплектов средств индивидуальной защиты в три новосибирские больницы: ГКБ №1, 12 и 25. Кроме этого медработникам передали продуктовые «чайные» наборы

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Как отметили организаторы, новосибирские врачи с благодарностью принимают помощь партийцев. Главный врач Новосибирской областной клинической больницы Анатолий Юданов считает, что «Единая Россия» с начала пандемии коронавируса приняла огромное количество беспрецедентных мер по оказанию помощи населению и медицинским работникам в том числе.

- Так уж повелось на Руси: когда беда в доме – помогают всем миром. И те меры, которые предприняты сегодня и Правительством, и партией – впечатляют. Я это говорю именно как врач крупного лечебного учреждения. Выплаты для медработников, автомобили в помощь медикам, закупленные для двух больниц, такси для участковых служб. Все, что делается сегодня – значимо не сколько финансово, сколько морально. Ведь медицинские работники, которые сегодня на передовой, работают круглые сутки. И то, что им оказывают внимание – это ценно. А средства индивидуальной защиты – это то, без чего невозможен технологический процесс работы с данной категорией пациентов, – прокомментировал Анатолий Юданов.

Защитные костюмы для работы в «красной зоне» закуплены на членские взносы партийцев. Напомним, что ранее председатель ЕР Дмитрий Медведев призвал членов партии пожертвовать свои месячные зарплаты в виде членских взносов на помощь в борьбе с пандемией коронавируса. Собранные средства направляют на помощь медучреждениям и врачам.

- Акцию мы начали две недели назад и сегодня её завершаем. Но будем держать руку на пульсе – врачи без внимания не останутся. В нашем регионе очень много неравнодушных людей, – рассказала руководитель Волонтёрского центра «Единой России» Юлия Швец.

Сам Волонтёрский центр свою работу не прекращает. Теперь волонтёрское движение будет поддерживать «Молодая Гвардия «Единой России». По словам руководителя регионального штаба МГЕР Александра Лавренчука, центр продолжит активно работать и помогать всем, кому необходима помощь.