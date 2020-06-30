В Новосибирске открылась новая лыжная база

30 Июнь 2020 2020-06-30T14:43:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Спортивный комплекс с лыжной трассой для тренировок спортсменов Центра зимних видов спорта и просто любителей зимнего отдыха появился по адресу ул. Охотская, 86/3. В будущем здесь планируют открыть еще одну трассу – для подготовки спортсменов более высокого уровня.

- Сегодня исторический момент, потому что об этой базе шел разговор еще с 2011 года,и вот этот проект реализован. Такая база доступна и жителям, и нашим спортсменам. Возможно, мы будем рассматривать этот проект как базовый для развития лыжного спорта, – отметила заместитель мэра – начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова.

На территории комплекса есть совмещенные корпуса для любителей и юных спортсменов. Здесь смогут заниматься и горожане с ограниченными возможностями здоровья. Также в планах установить спортивную площадку снаружи и тренажеры внутри здания.

В будущем подобные объекты должны появиться в Советском, Заельцовском и Первомайском районах. Стоимость объекта на ул. Охотской – 25 миллионов рублей. - В Новосибирске большое внимание уделяется развитию массового спорта - это принципиальная позиция мэра нашего города - Анатолия Локтя, и то, что именно здесь, в тех местах, где есть зелёные зоны будут развивать лыжный спорт - это на мой взгляд очень правильно, - отметил в ходе открытия спорткомплекса советник мэра Андрей Жирнов.

КОНКРЕТНО

Единовременная пропускная способность спортивного объекта – 40 человек в час. В настоящее время на базе есть раздевалки с восстанавливающими саунами, помещение для подготовки лыж, тренировочная комната, хранилище для инвентаря, сушильная комната, медицинский и методический кабинет.

ИСТОЧНИК KP.RU