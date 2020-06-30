АО «РЭС» присуждено Гран-при Х Всероссийского конкурса «Лучшие электрические сети России»

30 Июнь 2020 2020-06-30T13:38:22+03:00

30 июня 2020 года были подведены итоги Всероссийского конкурса «Лучшие электрические сети России», в десятый раз организованного и проведенного отраслевым интернет-порталом «ЭнергоНьюс»

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В конкурсе приняли участие 67 электросетевых компаний из 63 российских регионов. На суд компетентного жюри были представлены заявки по пяти номинациям.

Акционерное общество «Региональные электрические сети», являющееся системообразующим предприятием энергосистемы Новосибирской области, приняло участие во всех номинациях конкурса, представив итоги работы компании по различным направлениям деятельности в 2019 году.

По итогам конкурса АО «РЭС» признано победителем сразу в двух номинациях, а также удостоено Гран-при Всероссийского конкурса «Лучшие электрические сети России».

В рамках номинации «Социально ответственная электросетевая компания» Обществом за отчетный период были продемонстрированы наивысшие достижения и результаты по основным направлениям социальной работы: профориентация, обучение и повышение квалификации персонала, пропаганда ЗОЖ, организация и проведение спортивных, культурно-массовых и благотворительных мероприятий и акций.

Также конкурсное жюри признало результаты предприятия лучшими и в номинации «Наиболее информационно открытая электросетевая компания». По этому направлению оценивались традиционные каналы коммуникации компании с целевой аудиторией: периодичность и частота обновления корпоративного сайта, широта и репрезентативность круга лояльных независимых СМИ, распределение информации между электронными (интернет), эфирными (ТВ, радио) и печатными формами доставки контента.

Напомним, что успехи в реализации социальной политики и информационном сопровождении производственной деятельности АО «РЭС» неоднократно отмечались различными наградами, в том числе на федеральном уровне. В прошлом году компания стала лауреатом конкурса на лучшую социально ориентированную компанию в энергетике, проведенного Министерством энергетики Российской Федерации, а также заняла второе место во Всероссийском конкурсе «МедиаТЭК-2019», организованном при поддержке того же ведомства.

В итоге по сумме баллов, полученных за участие во всех конкурсных номинациях, АО «РЭС» было удостоено Гран-при Х Всероссийского конкурса «Лучшие электрические сети России».