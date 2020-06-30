2020-06-30T13:26:19+03:00
Происшествия

Мелкие правонарушения чаще всего совершаются в пьяном состоянии

Несколько раз за вчерашний день сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ выпроваживали с охраняемых объектов граждан, находившихся в нетрезвом состоянии, двум из них требовалась медицинская помощь
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Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности «Гвардия».Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности «Гвардия».
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В 18:20 сигнал тревоги поступил из кофейни, расположенной на ул. Фрунзе. Прибывших через 4 минуты бойцов ГБР персонал попросил вывести из заведения пьяную цыганку. Гвардейцы заметили у женщины травмы и следы побоев и предложили вызвать скорую помощь. Цыганка отказалась от этого предложения и покинула охраняемое заведение.

В 21:31 кнопку тревожной сигнализации нажали в блинной на ул. Блюхера. ГБР ГВАРДИИ подъехала на вызов через 2 минуты. Продавец пожаловалась на пьяного посетителя, который без медицинской маски бесцельно стоял внутри павильона, не совершая покупок. Увидев вошедших бойцов ГБР, мужчина самостоятельно прошёл к выходу, видимо, осознав, что его дальнейшее пребывание стало окончательно бессмысленным.

В 23:09 экипаж ГБР ГВАРДИИ вызвали в Горбольницу на проспекте Дзержинского. Дебош в медучреждении устроила пьяная девушка, обратившаяся за помощью якобы после падения с крыши. Видимых повреждений и травм у неё не было, но буйное поведение – присутствовало: она пыталась устроить драку с врачом и посетителями, выражалась грубой нецензурной бранью. С какой высоты женщина упала, гвардейцам выяснить не удалось – за хулиганское поведение им пришлось её задержать и передать сотрудникам полиции.

В 23:57 тревожная сигнализация сработала в пивном магазине на ул. Степная. Прибывшим на вызов гвардейцам сотрудники сообщили, что двое пьяных мужчин настойчиво стучали в закрытые на ночь двери заведения. Нарушители прекратили шуметь и ушли, увидев, что подъехала машина ГБР.

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