2020-06-30T12:53:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые реанимобили получила Новосибирская область

В правительстве региона рассказали, куда направят новые машины и для чего они нужны
Екатерина ИВАНОВА
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19 машин полностью укомплектованы. Фото: nso.ru19 машин полностью укомплектованы. Фото: nso.ru
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Всего регион получил 19 новых автомобилей «Скорой помощи». Они нужны для работы в условиях пандемии. Презентовали машины 30 июня в Новосибирске. Далее их направят в районы области и на станции города.

- Реанимобили класса «C» нам необходимы для оказания помощи как в районах области, так и на территории города Новосибирска. В этом году мы ещё ожидаем новые автомобили, в том числе – по национальному проекту, – рассказала заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова.

В минздраве напомнили, что новая техника закуплена на деньги из федерального центра, которые были выделены как раз на борьбу с пандемией. Куда конкретно отправятся новые машины? Их получат районные больницы Искитимского, Тогучинского, Татарского, Ордынского, Доволенского, Карасукского, Черепановского, Болотнинского и Куйбышевского районов, а также Бердская центральная городская больницы. Часть машин также распределят по больницам Новосибирска.

Все новые реанимобили укомплектованы аппаратом искусственной вентиляции легких, дефибриллятором, пульсоксиметром и прочим оборудованием.

КОНКРЕТНО

Всего в Новосибирской области используется более 350 автомобилей «Скорой помощи», 160 из них – в столице регионе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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