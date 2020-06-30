2020-06-30T12:52:22+03:00
Спорт

Сибиряки увидят фильм «Олимпийское чудо Виктора Маркина»

4 июля в 17 часов на телеканале ОТС в программе «Итоги недели» состоится премьера документального очерка «Олимпийское чудо Виктора Маркина»
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Виктор Маркин. Фото предоставлено пресс-службой движения «Сделай выбор».Виктор Маркин. Фото предоставлено пресс-службой движения «Сделай выбор».
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Фильм снят в честь 40-летия XX Летних Олимпийских игр, прошедших в июле-августе 1980 года в Москве, в рамках проекта движения широкой общественной поддержки «Сделай выбор» «Олимпийское наследие Новосибирской области».

Перед началом программы герой Олимпиады-80, двукратный победитель Олимпийских игр, наш земляк Виктор Маркин ответит на вопросы ведущего Дмитрия Иванова.

Фото предоставлено пресс-службой движения «Сделай выбор».

Фото предоставлено пресс-службой движения «Сделай выбор».

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