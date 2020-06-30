2020-06-30T11:55:32+03:00
Происшествия

Наказание для «крыши»: новосибирскому оборотню в погонах запретили менять место жительства

Преступник набрал взяток на 72 тысячи за покровительство незаконному предпринимателю
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Бывший оперативник получил уголовный приговор.Бывший оперативник получил уголовный приговор.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Бывший оперативник МВД, крышевавший предпринимателя, отделался условным сроком.

- Романов неоднократно получал взятки за общее покровительство в отношении лица, осуществлявшего незаконную предпринимательскую деятельность, в общей сумме 72 000 рублей, - рассказал о преступнике заместитель прокурора Железнодорожного района Алексей Пасюк.

Впервые Романов получил еще год назад, но обжаловал его. Областной суд отменил наказание и вернул дело вновь в район. Но приговор прозвучал вновь. Оборотню в погонах удалось отделаться условным сроком – 3 года. В течение этого времени осужденный не имеет права менять место жительства и обязан не реже одного раза в месяц отмечаться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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