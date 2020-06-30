Новосибирцы активно голосуют по изменениям в Конституцию

30 Июнь 2020 2020-06-30T11:31:20+03:00

В Новосибирской области проходит голосование по внесению изменений в Конституцию. Фото: nso.ru

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Как сообщают в правительстве региона, в Новосибирской области уже проголосовали свыше 460 тысяч человек. На избирательных участках соблюдены санитарно-эпидемиологические нормы и рекомендации. Председатель Избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо напоминает, что процедура голосования до дня голосования организована с 25 по 30 июня для исключения одномоментного нахождения 1 июля на избирательных участках большого количества граждан.

Голосование проходит на 2013 избирательных участках, с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и рекомендаций. Все желающие члены избирательных комиссий протестированы на коронавирус, также они оснащены всеми средства индивидуальной защиты (медицинскими масками, перчатками, антисептиками). Средства защиты выдаются наблюдателям, представителям СМИ и избирателям.

КОНКРЕТНО

В помещениях УИК проголосовали 302 783 избирателя.

«На дому» – 98 847 человек.

На выездных избирательных участках, придомовых территориях, в отдаленных населенных пунктах, в которых нет избирательных участков – 63 436 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU