2020-06-30T09:49:38+03:00
Общество

«Угрожал огромным ножом»: В Новосибирске подросток ограбил семь офисов микрозаймов и цветочный павильон

Все преступления 15-летний мальчик совершил меньше чем за месяц
александра сударь
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Полицейские задержали парня, который грабил офисы микрозаймов. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской областиПолицейские задержали парня, который грабил офисы микрозаймов. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области
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Полицейские поймали подростка, который меньше чем за месяц ограбил семь офисов микрозаймов и цветочный магазин. Он угрожал менеджерам и продавцу ножом. Орудовал подросток в разных районах города. Свое лицо он прятал под медицинской маской.

— Полицейские изъяли камеры видеонаблюдения, которые сняли парня. По изображению с них составили ориентировку. Вскоре в полицейские получили информацию, которая помогла установить и задержать подозреваемого. Молодого человека задержали у офиса микрозаймов в Октябрьском районе сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, которые доставили задержанного в отдел полиции, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В Новосибирске подросток меньше чем за месяц ограбил 7 офисов микрозаймов .Видео: ГУ МВД НСО Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

На кадрах с камеры видно, что парень врывается в офис и с порога достает огромный нож.

Известно, что общий ущерб составил более 54 тысяч рублей.Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

В Новосибирске полицейские задержали подростка, который грабил офисы микрозаймов ."АСТ-54"

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ИСТОЧНИК KP.RU

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