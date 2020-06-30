2020-06-30T09:14:21+03:00
Общество

«Он висел вниз головой»: Человек-паук спустился с крыши к детям, больным раком

Супергерой передал ребятишкам подарки на день рождения
Надежда РЫЖКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В костюме Человека-паука был волонтер - и под маской супергероя у него была еще одна маска, медицинская. Фото: фонд "Защити жизнь"В костюме Человека-паука был волонтер - и под маской супергероя у него была еще одна маска, медицинская. Фото: фонд "Защити жизнь"
Изменить размер текста:

Маленьким пациентам из Новосибирска, болеющим раком, волонтеры фонда «Защити жизнь» устроили настоящий праздник. Несколько месяцев ребята лежат в Центральной районной больнице Новосибирска, из-за режима самоизоляции к ним никого не пускали.

Детей собрали в игровой. Для чего — не сказали. Любопытство взяло верх и многие пришли раньше назначенного времени.

И не прогадали: они первыми увидели за окном Человека-паука. Он спустился в супергеройском костюме прямо с крыши прямо вниз головой.

— Восторг, визг и радостные крики. Ребята улыбались, махали Человеку-пауку и с охотой отвечали на его вопросы. А еще заметили под окнами внизу девушку и сразу же решили, что это Мэри Джейн, подруга супергероя, — рассказали в фонде «Защити жизнь».

Под окнами стояла не Мэри Джейн, а волонтер Алена. И сам Человек-паук спустился не на паутине, а на альпинистских тросах, и под маску супергероя он надел еще медицинскую маску.

Человек-паук провел с ребятами всего 15 минут, но впечатления у ребятишек остались надолго.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Она шла по пешеходному переходу»: в Новосибирске иномарка сбила 17-летнюю девушку
График отключения горячей воды в Новосибирске с 3 июля: список улиц, дата окончания
«Угрожал огромным ножом»: В Новосибирске подросток ограбил семь офисов микрозаймов и цветочный павильон
За убийство гастарбайтера, который вышел за хлебом, дали шесть лет колонии
«Он висел вниз головой»: Человек-паук спустился с крыши к детям, больным раком
«Она была не привита»: в Новосибирске умерла 64-летняя женщина, которую укусил клещ
Новосибирец подобрал на улице чужой самокат: теперь ему грозит срок
Энергосбыт онлайн – это удобно
Сибирячке, чья собака насмерть загрызла 4-летнего мальчика, вынесли приговор
Еще 109 за сутки: в Новосибирской области коронавирус обнаружили почти у шести тысяч человек
В Новосибирской области от коронавируса умерли еще три человека: что о них известно
«Ему машину не жалко?»: новосибирец показал, как наказывает нарушителей на дороге
Не может вылететь уже 4 часа: в аэропорту Красноярска задержали самолет до Новосибирска
Определились победители первого сибирского онлайн-турнира на «Кубок Ростелекома»
«Распутница» заставила грабителя раскаяться
«Лекарства хранили в сломанном холодильнике»: новосибирскую аптеку оштрафовали на 50 тысяч рублей
Машинист загадочно исчез вместе с экскаватором: его ищет начальник
Погода в Новосибирске на 30 июня 2020 года: жара до +27 и тучи