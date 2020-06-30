«Он висел вниз головой»: Человек-паук спустился с крыши к детям, больным раком

30 Июнь 2020 2020-06-30T09:14:21+03:00

В костюме Человека-паука был волонтер - и под маской супергероя у него была еще одна маска, медицинская. Фото: фонд "Защити жизнь"

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Маленьким пациентам из Новосибирска, болеющим раком, волонтеры фонда «Защити жизнь» устроили настоящий праздник. Несколько месяцев ребята лежат в Центральной районной больнице Новосибирска, из-за режима самоизоляции к ним никого не пускали.

Детей собрали в игровой. Для чего — не сказали. Любопытство взяло верх и многие пришли раньше назначенного времени.

И не прогадали: они первыми увидели за окном Человека-паука. Он спустился в супергеройском костюме прямо с крыши прямо вниз головой.

— Восторг, визг и радостные крики. Ребята улыбались, махали Человеку-пауку и с охотой отвечали на его вопросы. А еще заметили под окнами внизу девушку и сразу же решили, что это Мэри Джейн, подруга супергероя, — рассказали в фонде «Защити жизнь».

Под окнами стояла не Мэри Джейн, а волонтер Алена. И сам Человек-паук спустился не на паутине, а на альпинистских тросах, и под маску супергероя он надел еще медицинскую маску.

Человек-паук провел с ребятами всего 15 минут, но впечатления у ребятишек остались надолго.

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