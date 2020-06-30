«Он висел вниз головой»: Человек-паук спустился с крыши к детям, больным раком
Маленьким пациентам из Новосибирска, болеющим раком, волонтеры фонда «Защити жизнь» устроили настоящий праздник. Несколько месяцев ребята лежат в Центральной районной больнице Новосибирска, из-за режима самоизоляции к ним никого не пускали.
Детей собрали в игровой. Для чего — не сказали. Любопытство взяло верх и многие пришли раньше назначенного времени.
И не прогадали: они первыми увидели за окном Человека-паука. Он спустился в супергеройском костюме прямо с крыши прямо вниз головой.
— Восторг, визг и радостные крики. Ребята улыбались, махали Человеку-пауку и с охотой отвечали на его вопросы. А еще заметили под окнами внизу девушку и сразу же решили, что это Мэри Джейн, подруга супергероя, — рассказали в фонде «Защити жизнь».
Под окнами стояла не Мэри Джейн, а волонтер Алена. И сам Человек-паук спустился не на паутине, а на альпинистских тросах, и под маску супергероя он надел еще медицинскую маску.
Человек-паук провел с ребятами всего 15 минут, но впечатления у ребятишек остались надолго.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU