Энергосбыт онлайн – это удобно

30 Июнь 2020 2020-06-30T08:13:55+03:00

Сегодня решение повседневных вопросов удаленным способом, это не только удобно, но и просто жизненно необходимо. Теперь, все вопросы связанные с энергоснабжением можно решить, используя домашние гаджеты

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Новосибирскэнергосбыт предлагает использовать обновленный личный кабинет для физических лиц, адаптированный под мобильные устройства.

Пройдя несложную процедуру регистрации, на главной странице кабинета вы увидите список всех услуг, за которыми привыкли обращаться, совершая визиты в офис АО «Новосибирскэнергосбыт».

Владельцы личного кабинета могут:

• передать показание электросчетчика,

• оплатить электроэнергию и узнать задолженность,

• настроить автоплатёж,

• проверить историю платежей,

• оставить заявку на переоформление лицевого счета,

• получить справку об отсутствии задолженности,

• заказать замену электросчетчика и прочие услуги.

Кабинет спроектирован так, чтобы все вопросы можно было решить быстро и легко. Но если у вас, на первых порах, возникнут трудности, всегда можно воспользоваться понятной видеоинструкцией по любой из ключевых услуг.

Если всё же у вас остались нерешенные вопросы, не забывайте, что большинство ответов можно найти, нажав на кнопку «Помощь и справка» в правом верхнем углу экрана.

Те, кто просто хочет передать показание электросчетчика и оплатить электроэнергию могут это сделать на сайте в разделе «частным лицам» минуя регистрацию в личном кабинете.

А если вы, как и более 300 тысяч клиентов компании отдаёте предпочтение мобильным приложениям – вам в помощь «Платосфера». Мобильное приложение, разработанное АО «Новосибирскэнергосбыт», специально для оплаты жилищно-коммунальных услуг. В нем теперь можно не только оплатить все услуги ЖКХ без комиссии, но и, например, передать показание счетчика просто отсканировав его данные телефоном.

Ещё не скачали «Платосферу»? Если нет, искренне рекомендуем.