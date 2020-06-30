«Ему машину не жалко?»: новосибирец показал, как наказывает нарушителей на дороге
Новосибирец опубликовал в соцсети видео с камеры регистратора, который установлен у него в машине. На кадрах — несколько ДТП: на площади инженера Будагова и улице Учительской. Мужчина принципиально не пускал на свою полосу автомобили, которые внезапно решили перестроиться. По мнению новосибирца, они нарушили правила дорожного движения.
Вот только в соцсети водителя осудили за такой поступок.
— Понимаю, хочется бить таких нарушителей, но разве не жалко свою машину, нервы и время? — недоумевают подписчики группы «АСТ-54».
— Да это самая настоящая подстава!
— Заняться нечем, время только теряет и компенсацию маленькую получит за царапины.
К слову, один из участников ДТП откликнулся, как только записи были опубликованы в соцсети. Мужчина признает, что нарушил правила, за это по его словам он заплатил штраф, но также он настаивает на том, что столкновение было умышленным, а потому намерен обратиться в суд.
Новосибирец наказывает нарушителей на дороге.
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