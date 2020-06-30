Определились победители первого сибирского онлайн-турнира на «Кубок Ростелекома»

30 Июнь 2020 2020-06-30T05:38:53+03:00

В Сибири завершился первый онлайн-киберфестиваль «Кубок Ростелекома 2020» в дисциплинахDota2 и World of Tanks. В турнире участвовало 136 команд, которые сражались за победу и призовой фонд в сто тысяч рублей

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В финал в дисциплине World of Tanks вышли две команды: «Печенеги» из Новосибирска и Томска и Warlikeиз игроков Новосибирска, Барнаула и Омска. В отборочных сражениях в Dota2 сформировалась финальная пара: сборная mutantfromsewerage из Новоалтайска, Новосибирска и Барнаула и Husky eSports, в которую объединились геймеры Новосибирска и Красноярска.

Гранд-финал состоялся 28 июня. В течение нескольких часов сибирские геймеры наблюдали за деталями сражений благодаря интерактивному шоу со студией аналитики, комментаторами, конкурсами, призами и подарками для зрителей прямой трансляции. Победителей поздравил Николай Зенин, вице-президент — директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком», который и вручил виртуальные чеки лидерам турнира: командамHusky eSports и «Печенеги».

— В этом году мы впервые провели наш традиционный киберфестиваль в онлайн-режиме, и можно с уверенностью сказать, что все получилось. По накалу страстей сражения ничуть не уступали очным поединкам, а эмоциональный заряд от геймеров передавался даже через экран монитора, — отметил Николай Зенин.

Для любителей онлайн-сражений «Ростелеком» предлагает подключить тариф «Игровой»для домашнего интернета со скоростью до 200 Мбит/с и уникальными бонусами. Партнерами «Игрового» являются ведущие производители и поставщики самых популярных онлайн-игр, включая World of Tanks, World of Warships, World of Warplanes.