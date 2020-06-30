2020-06-30T04:25:23+03:00
Общество

Машинист загадочно исчез вместе с экскаватором: его ищет начальник

На работу водителя приняли всего две недели назад
Надежда РЫЖКИНА
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Владелец и ищет экскаватор и недобросовестного машиниста.Владелец и ищет экскаватор и недобросовестного машиниста.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В Новосибирске пропал 55-летний мужчина вместе с экскаватором. Теперь его ищет начальник и полиция.

— Две недели назад его приняли на работу, а 28 июня он получил зарплату и выехал в сторону Каргата. В 13:10 экскаватор был остановлен на посту ГИБДД, откуда уехал в неизвестном направлении, — сообщил в группе «АСТ-54» собственник экскаватора.

Мужчина рассказал, что работник был трезвый, а заплатили ему всего 15 тысяч.

— Видимо, ему заплатили порядком меньше, чем обещали, вот и уехал, — предположили подписчики паблика.

— Экскаватор гораздо дороже «ВАЗа», которые каждый день пачками по всей России угоняют. По дорогам практически не ездят, приносят неплохой доход ежедневно в умелых руках, удивляться особо нечему.

Модель экскаватора — «Caterpillar 428E», 2007 года выпуска. На его кабине и на стреле был указан номер мобильного телефона 8-913-919-02-04, трещина посередине левого крыла, новое правое колесо, на переднем ковше нет зубьев.

Если вы знаете об угоне или местонахождении экскаватора, просьба позвонить по телефону 8-983-304-16-16.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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