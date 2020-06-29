2020-06-29T23:52:04+03:00
Общество

В министерстве образования Новосибирской области рассказали, переведут ли школьников на «дистанционку» с 1 сентября

Школы уже готовятся к новому учебному году
Алена КУЛЕШОВА
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Школы продолжают готовиться к новому учебному году в обычном штатном режиме.Школы продолжают готовиться к новому учебному году в обычном штатном режиме.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В сети появилась информация о том, что в Новосибирской области дистанционное обучение, в рамках эксперимента, для школьников продлится вплоть до 31 декабря 2022 года. Такая же инициатива, якобы, коснется еще 14 субъектов Российской Федерации. В министерстве образования Новосибирской области объяснили, стоит ли верить данной информации.

— На официальном сайте для размещения информации о подготовке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения действительно размещен проект постановления Правительства РФ о проведении с 1 сентября 2020 года по 31 декабря 2022 года эксперимента по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в различных сферах образования, — пояснили в областном министерстве образования. — Однако это данным постановлением не предусмотрено введение в новом учебном году в школах обучения в дистанционном режиме.

Данный эксперимент предполагает собой обновление в школах интернет-сети и закупку новой техники. Детям и родителям это поможет пользоваться электронным дневником и электронным расписанием, а также поддерживать связь сообщениями. Для педагогов доступнее станут также доступными электронная библиотека, электронный документооборот, электронная отчетность, учет освоения программ дополнительного образования детей, учет достижений обучающихся, результаты участия в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, планирование финансово-хозяйственной деятельности.

В министерстве также отметили, что в настоящее время школы продолжают готовиться к новому учебному году в обычном штатном режиме и планируют начать его 1 сентября этого года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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В министерстве образования Новосибирской области рассказали, переведут ли школьников на «дистанционку» с 1 сентября
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