Погода в Новосибирске на 30 июня 2020 года: жара до +27 и тучи

30 Июнь 2020 2020-06-30T03:40:15+03:00

Летняя жара при пасмурной погоде держится уже несколько дней. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Мы узнали, какой будет погода в Новосибирске 30 июня 2020 года

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Погода в Новосибирске 30 июня 2020 года: синоптики обещают пасмурный день. Ночью возможен дождь, днем без осадков и довольно тепло.

— Днем температура воздуха в Новосибирске составит +25...+27 градусов, ночью +15...+ 17 градусов. Ожидается переменная облачность, днем преимущественно без осадков, ночью возможен кратковременный дождь. Ветер южный со скоростью 4-9 метров в секунду, ночью — до 14 метров в секунду, — сообщил сайт Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области температура днем составит +25...+30 градусов. Ожидается переменная облачность, ночью в отдельных районах кратковременные дожди и грозы. Также будет дуть южный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, местами возможны порывы до 14 метров в секунду.

«Яндекс» дает чуть более оптимистичный прогноз. По данным сервиса, днем в Новосибирске будет ясно, температура воздуха составит +23...+25 градусов, ветер Южный со скоростью 2-4 метров в секунду.

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ИСТОЧНИК KP.RU