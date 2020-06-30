2020-06-30T03:40:15+03:00
Общество

Погода в Новосибирске на 30 июня 2020 года: жара до +27 и тучи

Мы узнали, какой будет погода в Новосибирске 30 июня 2020 года
Никита МАНЬКО
Поделиться:
Летняя жара при пасмурной погоде держится уже несколько дней.Летняя жара при пасмурной погоде держится уже несколько дней.Фото: Алена МАРТЫНОВА
Изменить размер текста:

Погода в Новосибирске 30 июня 2020 года: синоптики обещают пасмурный день. Ночью возможен дождь, днем без осадков и довольно тепло.

— Днем температура воздуха в Новосибирске составит +25...+27 градусов, ночью +15...+ 17 градусов. Ожидается переменная облачность, днем преимущественно без осадков, ночью возможен кратковременный дождь. Ветер южный со скоростью 4-9 метров в секунду, ночью — до 14 метров в секунду, — сообщил сайт Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области температура днем составит +25...+30 градусов. Ожидается переменная облачность, ночью в отдельных районах кратковременные дожди и грозы. Также будет дуть южный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, местами возможны порывы до 14 метров в секунду.

«Яндекс» дает чуть более оптимистичный прогноз. По данным сервиса, днем в Новосибирске будет ясно, температура воздуха составит +23...+25 градусов, ветер Южный со скоростью 2-4 метров в секунду.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923--145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Определились победители первого сибирского онлайн-турнира на «Кубок Ростелекома»
«Распутница» заставила грабителя раскаяться
«Лекарства хранили в сломанном холодильнике»: новосибирскую аптеку оштрафовали на 50 тысяч рублей
Машинист загадочно исчез вместе с экскаватором: его ищет начальник
Погода в Новосибирске на 30 июня 2020 года: жара до +27 и тучи
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 30 июня 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе
В министерстве образования Новосибирской области рассказали, переведут ли школьников на «дистанционку» с 1 сентября
Бизнес-омбудсмен России заинтересовался сносом киосков в Новосибирске
Следователи разгадали загадку видео с похищением человека у общежития
Новосибирский судебный пристав получила срок за взятку в 30 тысяч рублей
«Врачи не давали шансов»: от коронавируса умерла 39-летняя медсестра из Искитима
Новосибирец построил дом для птиц-мухоловок - они спасают его от мошки и комаров
В Новосибирске суд начал рассматривать дело девочки, которая сломала руку в цирке-шапито
«Не взял ни копейки!»: сибиряк вернул утерянные 15 тысяч рублей и стал героем интернета
Блогера из США напугали русские на грузовиках, путь до Новосибирска он назвал «невероятно опасным»
Крестный ход в честь Дня Петра и Февронии в Новосибирске 8 июля 2020 года: перенос праздника и закрытые богослужения
«Это просто ужас»: сибирячку засыпало осколками разбитого стекла в троллейбусе
«Дети играли с огнем?»: в Новосибирске загорелся двухэтажный барак
МЧС объявило экстренное предупреждение: на Новосибирск надвигается аномальная жара
«Три ведра с одного дерева! Такое бывает?»: сибирячка собрала невероятный урожай опят
Изнасиловавшему собаку Шанти не стали смягчать приговор
«Открыла глаза, а надо мной дети плачут»: сибирячка в маске потеряла сознание в маршрутке
Блогершу, хайпанувшую на фоне горящего поля, чтобы попасть к Малахову, удалили из Инстаграма
Житель Новосибирска встал и пошел, когда сосед разбил ему голову топором
Третья лишняя: сибирячки приревновали мужчину к молодой подруге и избили ее до полусмерти