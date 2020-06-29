2020-06-29T15:50:09+03:00
Общество

Блогера из США напугали русские на грузовиках, путь до Новосибирска он назвал «невероятно опасным»

Перевернутая фура в кювете испугала опытного путешественника по бездорожью
Никита МАНЬКО
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Американский блогер считает бездорожье безопаснее, чем трассу в Новосибирск.Фото: предоставлены Джоном Марком ДуганомАмериканский блогер считает бездорожье безопаснее, чем трассу в Новосибирск.Фото: предоставлены Джоном Марком Дуганом
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Американский путешественник Джон Марк-Дуган назвал путь из Омска в Новосибирск «невероятно опасным», а дорогу «безвыходной». Блогер заснял ДТП с фурой в кювете, водителя которой подрезал неизвестный автомобиль. Авария произошла 28 июня на трассе М-51, недалеко от села Песчаное. Американец даже остановился, чтобы помочь пострадавшему. Но водитель грузовика сказал, что с ним все в порядке.

— Транссибирская магистраль — невероятно опасная дорога. 5000 миль кромешной трассы, всего две полосы для движения, и грузовики, несущиеся на высоких скоростях. В своем путешествии я не ехал по Транссибирской магистрали. Я придерживался более опасных, сложных дорог, которые проходят вдоль южной границы с Казахстаном. Но между Омском и Новосибирском альтернативы просто не нет, — написал у себя в Инстаграме Джон Марк-Дуган.

Путешественник решил объехать Россию, Монголию, Китай и Корею на внедорожнике Land Rover Defender, на данный момент он добрался до Новосибирска. Всего он преодолел более 2,5 тысяч километров из 30 тысяч.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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