«Не взял ни копейки!»: сибиряк вернул утерянные 15 тысяч рублей и стал героем интернета
29-летний житель Карасука Денис Жигулин вернул утерянный кошелек и стал звездой местных соцсетей.
История произошла днем 27 июня на парковке одного из торговых центров городка. Местный житель только получил зарплату, как жена составила ему большой список покупок. С утра мужчина поехал за ними, полдня провел в магазинах. Усталый, обвешанный пакетами, он пытался открыть машину и обронил портмоне с банковскими картами и крупной суммой на оплату ипотеки.
- Супруг приехал домой и даже не заметил пропажу! Но тут наши телефоны начали «бомбить» знакомые. Говорили, что нас разыскивает какой-то человек, хочет вернуть портмоне с деньгами. На нас он вышел по именам на банковских картах. Мы с ним созвонились, и этот святой человек вернул нам кошелек, не взяв из него ни копейки! — призналась КП-Новосибирск Евгения.
Мужчина отдал хозяину портмоне и уехал, а через несколько дней стал звездой городского паблика «Подслушано в Карасуке». Редакция КП-Новосибирск выяснила, что парень работает машинистом в РЖД, ему 29 лет, сам он тоже человек семейный, у него есть жена и дочка.
— Я нашел кошелек и разместил объявление о пропаже в соцсетях, вскоре хозяин нашелся. Почему не стал брать вознаграждение? Наверное, характер у меня другой. Любой мог бы оказаться на месте этого человека, ничего такого я не сделал, — рассказал КП-Новосибирск Денис Жигулин.
Но пользователи соцсетей оценили поступок, говорят, редко сейчас встретишь таких порядочных людей.
- Настоящий человек! Весной теряла кошелек с картами и 4000 наличных, «били во все колокола», никто не вернул, — написала подписчица Мария.
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