Третья лишняя: сибирячки приревновали мужчину к молодой подруге и избили ее до полусмерти

29 Июнь 2020 2020-06-29T11:48:02+03:00

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Под Новосибирском сибирячки не поделили понравившегося мужчину. Две из них сговорились и избили ту, что моложе. Девушку с тяжелыми травмами госпитализировали в больницу. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

— Все три женщины были знакомы между собой. Между ними возник конфликт, по предварительной информации, из-за ревности к мужчине. Следствие проверяет эту версию. У потерпевшей женщины сотрясение головного мозга, ушибы лица и повреждения внутренних органов, она госпитализирована, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Полиция возбудила в отношении сибирячек уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Проводится расследование.

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