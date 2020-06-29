Третья лишняя: сибирячки приревновали мужчину к молодой подруге и избили ее до полусмерти
Под Новосибирском сибирячки не поделили понравившегося мужчину. Две из них сговорились и избили ту, что моложе. Девушку с тяжелыми травмами госпитализировали в больницу. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
— Все три женщины были знакомы между собой. Между ними возник конфликт, по предварительной информации, из-за ревности к мужчине. Следствие проверяет эту версию. У потерпевшей женщины сотрясение головного мозга, ушибы лица и повреждения внутренних органов, она госпитализирована, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Полиция возбудила в отношении сибирячек уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Проводится расследование.
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ИСТОЧНИК KP.RU