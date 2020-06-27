Борис Титов: «Бизнесу пора открываться»

27 Июнь 2020 2020-06-27T17:03:18+03:00

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Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов встретился с новосибирским бизнес сообществом, в ходе беседы были обозначены основные болевые точки региональных компаний. Сейчас почти все они связаны с пандемией коронавируса, закрытием многих предприятий и мерами поддержки, которыми порой сложно воспользоваться. Как отметил Председатель Новосибирского областного отделения «Опора России» Сергей Соколов, одна из проблем, это неразбериха с кодами ОКВЭД:

— Боль в том, что непонятно, кто и как может получать поддержку, на которую выделили около 4 миллиардов рублей. Все дело в несоответствие кодов ОКВЭД, в отраслевых налогах и некорректных критериях предприятий малого и среднего бизнеса, пострадавших от пандемии.

Особо эмоциональным было выступление представителей Сибирской федерации рестораторов и отельеров. Многие молодые предприятия не успели выйти на окупаемость, и теперь вынуждены банкротиться. Сотрудники общепита рискуют массово оказываться на улице.

Борис Титов согласился с доводами коллег и в тоже время отметил, сейчас бизнес частично выходит из «самоизоляции», а значит пришло время сосредосточится уже не на мерах поддержки, а новых поступательных движениях развития. По поводу ОКВЭДов бизнес-омбудсмен объявил, что работа над проблемой велась неустанно:

— Мы не останавливали работу в этом направлении, добавляли ОКВЭДы, внесли еще порядка 60, часть из них взяли в списки и успели пересмотреть. Мы постоянно ведем расширение. Плюс — требовали включения некоторых дополнительных. Их тоже приняли. Сейчас выступили еще с инициативой считать не по тому, как заявлено — по основному или дополнительному ОКВЭДу работало предприятие, а по тому, как оно реально работало с 2019 года. Но, скажу честно, вряд ли эту систему примут. Мы идем уже на выход из самоизоляции. Мы сосредоточились на том, чтобы двигать власть к тому, чтобы как можно быстрее открываться.

25 июня губернатор Андрей Травников объявил о продлении ограничений в Новосибирской области с 1 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU