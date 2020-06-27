«Просто жесть!»: под Новосибирском выпал град
Сегодня вечером, 27 июня, в Новосибирской области был сильный град. В частности досталось Ордынскому району. Видео появились в группе «Инцидент Новосибирск».
— Сегодня природа бушует, — рассказал подписчик группы в социальных сетях. — Просто жесть.
На кадрах видно, что за окном град летит стеной. Не видно даже соседних домов. Причем когда стихия успокоилась, град не растаял и его можно набрать целую горсть.
Подписчики группы тоже были удивлены такой непогоде:
— У меня все грядки побило!
— В город не пришел бы, грохочет в той стороне
— Не повезло тем, кто на обском отдыхает.
Под Новосибирском выпал град.
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ИСТОЧНИК KP.RU