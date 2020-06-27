«Просто жесть!»: под Новосибирском выпал град

27 Июнь 2020 2020-06-27T15:59:15+03:00

Сегодня никто не ожидал осадков. Фото: «Инцидент Новосибирск».

Фото и видео уже начали появляться в социальных сетях

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Сегодня вечером, 27 июня, в Новосибирской области был сильный град. В частности досталось Ордынскому району. Видео появились в группе «Инцидент Новосибирск».

— Сегодня природа бушует, — рассказал подписчик группы в социальных сетях. — Просто жесть.

На кадрах видно, что за окном град летит стеной. Не видно даже соседних домов. Причем когда стихия успокоилась, град не растаял и его можно набрать целую горсть.

Подписчики группы тоже были удивлены такой непогоде:

— У меня все грядки побило!

— В город не пришел бы, грохочет в той стороне

— Не повезло тем, кто на обском отдыхает.

Под Новосибирском выпал град.

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ИСТОЧНИК KP.RU