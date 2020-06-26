2020-06-26T09:21:50+03:00
Общество

Подумали, что осень пришла: в Новосибирске опята и грузди выросли на 2 месяца раньше

Мы узнали, где можно погулять с лукошком
александра сударь
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В этом году грибы пошли раньше обычного. Фото: «Навигатор»В этом году грибы пошли раньше обычного. Фото: «Навигатор»
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В окрестностях Академгородка грибники обнаружили первые опята и грузди. Эти грибы обычно появляются в лесу осенью, а в этом году поспели раньше аж на два месяца.

— Грибы в этом году пошли раньше обычного. И много. В основном это маслята, реже попадаются белые и подберезовики. Первые маслята нашли уже третьего июня. Кстати, в Новосибирске даже пошли опята! Это уж совсем ни в какие ворота не лезет, — рассказал изданию «Навигатор» новосибирский грибник Михаил Лай.

С ним согласен не менее увлеченный любитель сбора грибов Алексей Шодик.

— Грибной сезон начался раньше, вероятно, из-за неустойчивой погоды в течение последних недель. В некоторых местах люди уже начали находить опята и другие осенние грибы, в том числе и грузди можно найти в окрестностях Академгородка. Однако грибной сезон сейчас труднее спрогнозировать, чем в предыдущие годы: из-за сбитых температурных графиков сложно понять, что и когда начнет расти. Но урожая стоит ждать!

В этом году ожидается большой урожай грибов. Помните главное правило любого грибника и просто сознательного жителя: не уверен — не бери! Если вы сомневаетесь в происхождении какого-нибудь необычного гриба, то лучше оставьте его жить в лесу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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