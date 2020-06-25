2020-06-25T06:23:44+03:00
Общество

«Кричал, что уроет всех»: под Новосибирском мужчина с удостоверением стрелял по машине

Но, оказалось, в этой истории не все так однозначно
Надежда РЫЖКИНА
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Возможно, видео со стрелявшим мужчиной было смонтировано. Фото: стоп-кадр.Возможно, видео со стрелявшим мужчиной было смонтировано. Фото: стоп-кадр.
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Под Новосибирском в садовом обществе «Междуречье» произошла стрельба. Как рассказал очевидец в группе «АСТ-54», в среду, 24 июня, по улице проезжал таксист. К нему вышел мужчина, держа в руках пистолет и удостоверение, и выстрелил несколько раз в сторону автомобиля.

— Стрелок держал документы и после того, как к нему подошел местный житель. Водитель такси не стал испытывать судьбу и уехал с места происшествия. Стрелок с «корочкой» выкрикивал угрозы в адрес проживающих в окрестных домах, говорил, что «уроет всех, кто откроет рот». Нападавший приехал на белом внедорожнике «Toyota Land Cruiser Prado», — рассказал читатель группы.

Однако источник сообщил КП-Новосибирск, что информацию в соцсетях намеренно исказили.

— Стрельба действительно была в СНТ «Междуречье». Фрагмент видео записан на видеорегистратор автомобиля, принадлежащего преступнику (именно он выходит из салона к стрелявшему сотруднику полиции). До этого момента полиция гоняла этот автомобиль по всему обществу и только после того, как преступник чуть не наехал на одного из участвовавших в задержании сотрудников, было применено оружие. Сам преступник был задержан, а его супруга, она же подельница, скрылась на автомобиле, оставив супруга. Погоню и стрельбу после этого устраивать не стали, так как в салоне автомобиля был несовершеннолетний ребёнок. Сейчас преступник арестован, а его скрывшаяся на автомобиле супруга — в розыске. Полагаю, она предоставила в группу удачно смонтированный фрагмент из видео, — рассказал источник КП-Новосибирск.

В ГУ МВД по Новосибирской области КП-Новосибирск сказали, что по публикации в соцсети проводят проверку.

Мы следим за развитием ситуации.

Водителя такси остановил мужчина с пистолетом и удостоверением..

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ИСТОЧНИК KP.RU

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