2020-06-24T13:38:08+03:00
Происшествия

«Барахтались в воде и звали на помощь»: в Новосибирске подростки чуть не утонули из-за сдувшегося матраса

К ним на помощь пришли спасатели
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
В Новосибирске спасатели вытащили из воды подростков, которые чуть не утонули из-за сдувшегося надувного матраса. Фото: Спасатели МАССВ Новосибирске спасатели вытащили из воды подростков, которые чуть не утонули из-за сдувшегося надувного матраса. Фото: Спасатели МАСС
Изменить размер текста:

В Новосибирске спасатели вытащили из воды подростков, которые чуть не утонули из-за сдувшегося надувного матраса. Всего на работу специалистов службы МАСС ушло не более пятнадцати минут.

— В 13:40 спасатели патрулировали акваторию Обского моря и в 1,5 км от берега между пляжами «Золотой берег» и «Бумеранг» обнаружили барахтающихся и зовущих на помощь подростков, — сообщили в службе спасателей МАСС. — Ребята купались с надувным матрасом, у которого, в один момент, вылетел клапан и вышел весь воздух. Подростки еле держались на плаву.

Доставить испуганных молодых людей на берег удалось с помощью катера. Спасатели провели с ребятами разъяснительную беседу, после чего отпустили их домой. Служба МАСС отмечает, что матрасы, автомобильные камеры, игрушки, мячи и доски не являются безопасными средствами при купании. Кроме того, специалисты еще раз напоминают о том, что купание на территории города Новосибирска запрещено на всех водоемах.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923--145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Барахтались в воде и звали на помощь»: в Новосибирске подростки чуть не утонули из-за сдувшегося матраса
Мэр прокомментировал поврежденный танками асфальт на площади Ленина
Прямую трансляцию Парада Победы в Новосибирске посмотрели более полумиллиона человек
«Перестала выходить на связь»: в Новосибирске ищут девушку в кожанке и с мелированием
В Новосибирске 15-летняя девочка на квадроцикле врезалась в иномарку
В Новосибирской области коронавирусом заразились еще два ребенка
В Новосибирской области за сутки от коронавируса умерли два пациента: рассказываем, что о них известно
В Новосибирской области за сутки коронавирусом заболели 108 человек
«Хорошо, что окна не помыли»: новосибирцев удивили пыльные облака среди высоток
Погода в Новосибирске на 24 июня 2020 года: жара с грозой
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 24 июня 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе