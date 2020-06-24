«Барахтались в воде и звали на помощь»: в Новосибирске подростки чуть не утонули из-за сдувшегося матраса

24 Июнь 2020 2020-06-24T13:38:08+03:00

В Новосибирске спасатели вытащили из воды подростков, которые чуть не утонули из-за сдувшегося надувного матраса. Фото: Спасатели МАСС

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В Новосибирске спасатели вытащили из воды подростков, которые чуть не утонули из-за сдувшегося надувного матраса. Всего на работу специалистов службы МАСС ушло не более пятнадцати минут.

— В 13:40 спасатели патрулировали акваторию Обского моря и в 1,5 км от берега между пляжами «Золотой берег» и «Бумеранг» обнаружили барахтающихся и зовущих на помощь подростков, — сообщили в службе спасателей МАСС. — Ребята купались с надувным матрасом, у которого, в один момент, вылетел клапан и вышел весь воздух. Подростки еле держались на плаву.

Доставить испуганных молодых людей на берег удалось с помощью катера. Спасатели провели с ребятами разъяснительную беседу, после чего отпустили их домой. Служба МАСС отмечает, что матрасы, автомобильные камеры, игрушки, мячи и доски не являются безопасными средствами при купании. Кроме того, специалисты еще раз напоминают о том, что купание на территории города Новосибирска запрещено на всех водоемах.

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