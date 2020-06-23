«Завораживает, можно залипнуть»: фотографы-любители два месяца снимали ночной Новосибирск в режиме Timelapse

23 Июнь 2020 2020-06-23T08:14:56+03:00

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Двое новосибирцев Александр Попов и Сергей Евстигнеев сделали трехминутный ролик с видами ночного Новосибирска. Видео сделали в технике Timelapse — ускоренный видеоряд.

— Это интервальная съемка: снимали на зеркальную камеру любительского уровня. Находим место и подходящий ракурс, а потом камера на штативе делает много снимков. Вышло где-то 10 тысяч фотографий! Потом из них мы сделали видеоряд. Руководствовались только тем, чтобы места были красивые и с множеством подвижных объектов. Для Timelapse это важно, выглядит зрелищно, — объяснил КП-Новосибирск автор видео Александр Попов.

В видео попали самые живописные места ночного города. Фото: стоп-кадр.

Парни оба работают в спортивном магазине, но давно увлекаются фото- и видеосъемкой. Раньше у них были эксперименты — короткие ролики с пейзажами Новосибирска.

Проезжающие машины выглядят как полоски света на дороге. Фото: стоп-кадр

— Мы очень устали, пока делали ролик. Съемки занимали все свободное от работы время. Нужно снимать где-то полчаса, чтобы получить 8 секунд ролика! А еще обработка кадров, импорт в видео, нарезка под музыку… Это не сложно, но нужно терпение. На все про все ушло два месяца. На съемках я увидел здание с часами, поэтому решили назвать ролик «Время никого не ждет» — оно хорошо передает и суть видео, и суть закадровой работы, — рассказал КП-Новосибирск Сергей Евстигнеев.

Идею для названия видео подкинул дом с часами и бегущие стрелки. Фото: стоп-кадр.

У зрителей мнения о ролике разделились: одних восхитили красивые ночные огни, другие возмутились, что в кадр попал только центр Новосибирска.

К критике авторы относятся спокойно: отзывы от зрителей дают им новые идеи. В будущем у парней план сделать еще ролик про Новосибирск, на этот раз при свете солнца.

Время никого не ждет. - TimeLapse Novosibirsk 2020.Пару месяцев трудов, десятки тысяч кадров и вот всё готово. Встречайте, наш первый совместный Time-Lapse. Над проектом работали: alex.popov.foto serg1991.ew Truck: AK - Our Destination #typical_nsk #gorod54 #novosibka #act54 #nsk54 #novosibirsk #nskl0ve #nsklove #Timelapse

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