2020-06-22T17:58:44+03:00
Общество

Сибирячка нашла в лесу под Новосибирском белый гриб размером с голову

Из этого гиганта ей удалось приготовить целую кастрюлю супа
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
Сибирячка нашла в лесу под Новосибирском огромный белый гриб. Фото: предоставлено героем публикацииСибирячка нашла в лесу под Новосибирском огромный белый гриб. Фото: предоставлено героем публикации
Изменить размер текста:

Сибирячка нашла в лесу под Новосибирском огромный белый гриб. Фотографией лесного гиганта она поделилась в соцсетях.

— Я за грибами не ходила, наверное, лет десять. А тут, на выходных, неожиданно решила выбраться на полчасика. И тут такая удача, в наших лесах за СНТ «Клен» такой огромный белый гриб нашла! — рассказала КП-Новосибирск Ксения. — Одного этого гиганта нам хватило на целую кастрюлю ароматнейшего супа.

В комментариях под постом в паблике Вконтакте «Подслушано Кольцово», где девушка выложила фотографию гриба, многие сибиряки порадовались за Ксению и очень удивились, что белые грибы могут быть таких размеров:

— Разве белые грибы могут быть такими огромными?

— Вы жалуетесь или хвастаетесь?

— Эх, где бы мне тоже найти такой? — пишут люди.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923--145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сибирячка нашла в лесу под Новосибирском белый гриб размером с голову
«Резко затормозил»: в Новосибирске водитель иномарки собрал «паровозик» из трех машин
Авиашоу в Мочище 2020: дата и состав участников
Мошенника, выманившего деньги у мамы онкобольной девочки, ищут следователи
«Не думала, что мне такая честь будет»: в Новосибирске для 98-летней военной медсестры устроили мини-парад
В Новосибирске хотят установить памятник врачам, умершим от коронавируса
Сибирячка отсудила сто тысяч за то, что ее 4-летний сын сломал руку на батуте
Пьяные дебоши и конфликты: место происшествия – магазины Новосибирска
«Я бухарик»: сибирячка под видом любимого публиковала фейковые посты в соцсети
На парад Победы 24 июня в Новосибирске пригласят юнармейцев и Волонтеров Победы
«Накинулись на него вчетвером»: новосибирцы избили водителя за то, что он якобы их подрезал
ВТБ снизит ставку по ипотеке для семей с детьми
«Кирпичи на капот повалились»: после ДТП иномарка отлетела в стену
Открытие непродовольственных магазинов в Новосибирске с 22 июня 2020 года: как будут работать, что разрешат
График работы метро во время Парада Победы в Новосибирске 24 июня 2020 года: какие станции перекроют
Как будут работать музеи в Новосибирске с 24 июня 2020 года
«Снял с нее золото и сдал в ломбард»: в Новосибирске задержали мужчину, убившего молотком любимую