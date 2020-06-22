Сибирячка нашла в лесу под Новосибирском белый гриб размером с голову
Сибирячка нашла в лесу под Новосибирском огромный белый гриб. Фотографией лесного гиганта она поделилась в соцсетях.
— Я за грибами не ходила, наверное, лет десять. А тут, на выходных, неожиданно решила выбраться на полчасика. И тут такая удача, в наших лесах за СНТ «Клен» такой огромный белый гриб нашла! — рассказала КП-Новосибирск Ксения. — Одного этого гиганта нам хватило на целую кастрюлю ароматнейшего супа.
В комментариях под постом в паблике Вконтакте «Подслушано Кольцово», где девушка выложила фотографию гриба, многие сибиряки порадовались за Ксению и очень удивились, что белые грибы могут быть таких размеров:
— Разве белые грибы могут быть такими огромными?
— Вы жалуетесь или хвастаетесь?
— Эх, где бы мне тоже найти такой? — пишут люди.
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ИСТОЧНИК KP.RU