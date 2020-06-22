Сибирячка нашла в лесу под Новосибирском белый гриб размером с голову

22 Июнь 2020 2020-06-22T17:58:44+03:00

Из этого гиганта ей удалось приготовить целую кастрюлю супа

Изменить размер текста: A A

Сибирячка нашла в лесу под Новосибирском огромный белый гриб. Фотографией лесного гиганта она поделилась в соцсетях.

— Я за грибами не ходила, наверное, лет десять. А тут, на выходных, неожиданно решила выбраться на полчасика. И тут такая удача, в наших лесах за СНТ «Клен» такой огромный белый гриб нашла! — рассказала КП-Новосибирск Ксения. — Одного этого гиганта нам хватило на целую кастрюлю ароматнейшего супа.

В комментариях под постом в паблике Вконтакте «Подслушано Кольцово», где девушка выложила фотографию гриба, многие сибиряки порадовались за Ксению и очень удивились, что белые грибы могут быть таких размеров:

— Разве белые грибы могут быть такими огромными?

— Вы жалуетесь или хвастаетесь?

— Эх, где бы мне тоже найти такой? — пишут люди.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923--145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU