В Новосибирске хотят установить памятник врачам, умершим от коронавируса

22 Июнь 2020 2020-06-22T12:59:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новосибирске хотят поставить памятник медикам, скончавшимся от коронавируса. Общественная организация «Гражданский патруль» и новосибирское отделение профсоюза «Действие» решили увековечить память медработников, оказавшихся буквально на передовой во время борьбы с коронавирусом. По мнению активистов, памятник, кроме всего прочего, позволит также подчеркнуть особую значимость данной профессии в целом. Установить памятник предлагают в сквере на пересечении улиц Советской, Фрунзе и площади Кондратюка.

— В этом году, в связи с событиями с коронавирусом, многие вспомнили о том, насколько на самом деле значима профессия врача. И это, конечно же, очень хорошо, но хотелось бы, чтобы и после окончания пандемии об этом не забывали. Увековечивание памяти врачей, отдавших свою жизнь в борьбе с опасной инфекцией, будет означать не только общественно-государственное «спасибо» ушедшим, но и поможет подчеркнуть особую важность профессии медиков в целом, — рассказал КП-Новосибирск глава «Гражданского патруля» в Новосибирске Ростислав Антонов. — Мы уже обратились с этой инициативой в мэрию города, а также к застройщику, который занимался строительством жилого комплекса, где находится сквер. Надеемся, что эта идея найдет отклик от обеих сторон. Кроме того, на нашем сайте создана официальная петиция, где может проголосовать любой желающий.

Петиция опубликована на сайте организации «Гражданский патруль». Напомним, за время пандемии, в Новосибирской области от коронавируса скончались шесть медработников.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923--145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU