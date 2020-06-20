2020-06-20T16:38:36+03:00
Общество

Солнечное затмение 21 июня 2020 года в Новосибирске: во сколько будет, где посмотреть

Рассказываем, где можно посмотреть солнечное затмение 21 июня 2020 года в Новосибирске
Надежда РЫЖКИНА
Поделиться:
Новосибирцы в ясную погоду смогут наблюдать солнечное затмение.Новосибирцы в ясную погоду смогут наблюдать солнечное затмение.Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
Изменить размер текста:

В Новосибирске 21 июня 2020 года произойдет солнечное затмение. Оно будет кольцеобразное: в этом случае Луна закроет Солнце почти полностью, оставив край в виде золотого кольца. Об этом сообщили в Большом новосибирском планетарии

— В Новосибирске можно будет наблюдать затмение с 13:00, но лишь его частную фазу. Горожане увидят, как Луна закроет нижний край солнечного диска. закроет нижний край диска Солнца. К 14 часам затмение достигнет максимума, а полностью завершится около 15 часов дня, — рассказали в Большом новосибирском планетарии.

Если будет ясная погода, затмение можно увидеть и невооруженным глазом. Однако защита все равно нужна, чтобы не испортить зрение. Можно надеть солнечные очки, смотреть на Солнце через рентгеновскую пленку или пленку от старых компьютерных дискет

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Пытались ее реанимировать»: на котловане в Новосибирске утонула женщина
Солнечное затмение 21 июня 2020 года в Новосибирске: во сколько будет, где посмотреть
Понадеялась на помощь: мошенник выманил у мамы девочки, больной раком, 15 тысяч рублей
«Нам все сигналили вслед»: байкерши проехались по Новосибирску в школьной форме
«Просто до мурашек!»: сибирячка взволновала соцсети танцем во время беременности
«Смотрите, как умеют»: в зоопарке показали, как мартышки кушают из забавных кормушек
109 заразившихся за сутки: в Новосибирске коронавирусом заболели почти 5 тысяч человек
Еще трое пациентов умерли от коронавируса в Новосибирске: что о них известно
В Новосибирске грузовик сбил пешехода: мужчина погиб
«Пришлось гнуть прутья»: новосибирцы спасали мальчика, который застрял головой в воротах
Погода в Новосибирске на 20 июня 2020 года: по-прежнему похолодание и дожди
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 20 июня 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе
Красная будка и английский дворик: топ-10 мест в Новосибирске для инстаграмщиков