Солнечное затмение 21 июня 2020 года в Новосибирске: во сколько будет, где посмотреть

20 Июнь 2020 2020-06-20T16:38:36+03:00

Рассказываем, где можно посмотреть солнечное затмение 21 июня 2020 года в Новосибирске

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В Новосибирске 21 июня 2020 года произойдет солнечное затмение. Оно будет кольцеобразное: в этом случае Луна закроет Солнце почти полностью, оставив край в виде золотого кольца. Об этом сообщили в Большом новосибирском планетарии

— В Новосибирске можно будет наблюдать затмение с 13:00, но лишь его частную фазу. Горожане увидят, как Луна закроет нижний край солнечного диска. закроет нижний край диска Солнца. К 14 часам затмение достигнет максимума, а полностью завершится около 15 часов дня, — рассказали в Большом новосибирском планетарии.

Если будет ясная погода, затмение можно увидеть и невооруженным глазом. Однако защита все равно нужна, чтобы не испортить зрение. Можно надеть солнечные очки, смотреть на Солнце через рентгеновскую пленку или пленку от старых компьютерных дискет

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