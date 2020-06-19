Общественная палата поздравила учащихся интерната

19 Июнь 2020 2020-06-19T13:29:04+03:00

Воспитанников школы-интерната № 39 для слабовидящих детей навестили члены Общественной палаты Новосибирской области Ирина Хапко, Анна Аксененко и эксперт Ульяна Артамонова. Причина была приятная - Международный день защиты детей

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Гостей ребята встретили очень воодушевленно и приветливо. Представители Общественной палаты вручили им подарочные наборы и хором спели несколько популярных детских песен.

- Понимаете, эти ребята действительно особенные, необычные, очень живые и открытые миру. А какие уникальные поделки они мастерят своими руками! Например, сделанные ими цветы не отличить от настоящих. А если еще осознать, что это труд талантливых детей с серьезными нарушениями зрения… Просто невероятно! К слову, на одну цветочную поделку у воспитанника уходит около месяца, - эмоционально рассказала Ирина Хапко.

Представители Общественной палаты пожелали каждому ребенку крепкого здоровья, отличного настроения, успехов в творчестве и достижения новых высот. Родители воспитанников были сердечно признательны за искреннее внимание в такое непростое время. Мероприятие прошло с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.

Также Ирина Хапко, Анна Аксененко и Ульяна Артамонова вместе с благотворительным фондом «Мамино сердце» встретились в парке «Березовая роща» с несколькими многодетными семьями, оказавшимися в сложной жизненной ситуации. Члены Общественной палаты принесли с собой подарочные и продуктовые наборы, а также подарки от партнеров. Детям и их родителям они пожелали благополучия, доброго здоровья, бодрости духа, счастья и успеха в делах и учебе.

Все подарочные наборы были безвозмездно предоставлены народным магазином «Галамарт», для которого уже стало доброй традицией проводить такие благотворительные акции.