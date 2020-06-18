2020-06-18T10:25:07+03:00
Общество

«Не могут найти почти неделю»: в Катуни утонул турист из Новосибирска

Спасатели обследовали 80 километров реки, но безрезультатно
Ульяна ДЖАНКОВАНадежда РЫЖКИНА
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Сибиряк упал в реку Катунь, с тех пор его не могут найти.Сибиряк упал в реку Катунь, с тех пор его не могут найти.Фото: Виктория МИНАЕВА
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В четверг, 18 июня, стало известно о несчастном случае, произошедшее на реке Катунь в Горном Алтае. Там в реку упал турист из Новосибирска. Его подхватило течение и унесло. Сам он не смог выбраться из бурлящей воды. Все произошло 13 июня.

— Когда нам поступила информация, были организованы поиски силами пожарно-спасательной части № 8 села Онгудай. Они обследовали 12 километров береговой линии пешком, ничего не обнаружили. Затем присоединились 10 спасателей Алтайского поисково-спасательного отряда. Они искали мужчину 2 дня, осматривая акваторию реки. Спасатели обследовали всего 80 километров реки Катунь, осматривали все укромные уголки, островки, мели, косы, но, к сожалению, поиски результатов не дали, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Алтай.

КП-Новосибирск выясняет подробности произошедшего

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ИСТОЧНИК KP.RU

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