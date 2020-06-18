Парад Победы в Новосибирске 24 июня 2020 года: мэр заявил, что военнослужащие пройдут без масок

18 Июнь 2020 2020-06-18T06:41:51+03:00

Как заявил мэр Новосибирска, военные на Параде Победы, пройдут без масок. Фото: Виктория МИНАЕВА

Появились новые подробности, как пройдет Парад Победы в Новосибирске 24 июня 2020 года

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В четверг, 18 июня, мэр города Анатолий Локоть, как пройдет Парад Победы в Новосибирске 24 июня 2020 года. По его словам, военнослужащие будут маршировать без защитных масок на лице.

- Это решение министерства обороны РФ. Так как я проинформирован, принято решение о проведении Парада без масок, - рассказал Локоть.

Ранее в ЦВО говорили, что военнослужащие, которые примут участие в Параде Победы, будут в защитных масках и перчатках.

Напомним, в этом году из-за угрозы коронавируса празднование Парады Победы состоится не 9 мая, как это принято традиционно, а 24 июня. На трибунах будут только организаторы, сам парад пройдет без зрителей, но можно будет из дома посмотреть трансляцию праздника.

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