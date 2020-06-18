2020-06-18T06:24:10+03:00
Общество

В СГК рассказали, когда закончится капремонт теплосети на «княжеской» улице в Новосибирске

СГК с 15 мая ведёт капитальный ремонт магистральной теплосети на улице Дмитрия Донского в Новосибирске
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Фото предоставлено пресс-службой СГК.Фото предоставлено пресс-службой СГК.
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За последние годы здесь было 5 серьезных повреждений, замена 49-летнего трубопровода поможет решить вопрос.

Ход работ на теплосети осложняют смежные коммуникации, поэтому окончание отложено до 27 июня. Жители 121 жилого дома и социальных объектов не остались без горячей воды – энергетики подключили дома по резервной схеме.

Впрочем, неудобства еще некоторое время придется терпеть водителям – улица остается закрытой для проезда. Карта перекрытия дороги и маршрут объезда размещена здесь.

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