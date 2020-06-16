2020-06-16T13:13:08+03:00
Досуг

«Балтика» отметила День пивовара онлайн - экскурсией по своим заводам

13 июня, компания «Балтика», празднующая в 2020 году 30-летие, поделилась тонкостями варки пенного напитка в ходе масштабной экскурсии, охватившей восемь заводов по всей России, в том числе и в Новосибирске
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Фото предоставлено пресс-службой филиала «Балтика-Новосибирск».Фото предоставлено пресс-службой филиала «Балтика-Новосибирск».
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В этот день «Балтика» решила рассказать о том, какие технологии компания применяет на производстве в формате онлайн - экскурсии.

Путешествие началось на заводе «Ярпиво» в Ярославле. Затем в режиме реального времени зрители побывали в различных цехах на заводах в Санкт-Петербурге, Воронеже, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Самаре, Туле и Хабаровске. Менее чем за час гости трансляции в подробностях узнали о том, какой путь проходит пенный напиток, начиная от солодоращения и заканчивая розливом, а также познакомились с уникальной технологией мембранной фильтрации, применяемой для производства безалкогольного пива. Кстати, участники обычных экскурсий могут побывать не во всех этих цехах. Эксперты компании ответили на ряд важных вопросов, заданных зрителями, в том числе о том, пьянит ли хмель, почему пивоваренные дрожжи любят холод, а не тепло.

«Балтика» поздравляет всех причастных с профессиональным праздником, а тех, кто не успел посетить трансляцию, приглашает посмотреть запись по ссылке.

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