Взрыв на полигоне под Новосибирском: солдату-срочнику повредило кисть руки

16 Июнь 2020 2020-06-16T07:52:40+03:00

Еще несколько человек получили менее тяжелые травмы

Изменить размер текста: A A

Трагедия на полигоне в Шилово произошла вечером в понедельник, 15 июня: там произошел взрыв, пострадало несколько человек.

- Снаряд взорвался взорвался в следствие неаккуратного обращения. Пострадало несколько человек, одному парню сильно повредило кисть руки и пальцы, остальные получили осколочные ранения, - рассказал КП-Новосибирск источник. - Из ребят - один срочник, остальные по контракту, все находятся в окружном госпитале.

Сейчас на месте работает прокуратура, выясняются причины трагедии и виновные, кто недосмотрел, что снаряд был боевым и почему не была соблюдена техника безопасности.

- К сожалению, один из парней останется инвалидом, другие под вопросом, - продолжает источник.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923--145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU