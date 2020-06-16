Взрыв на полигоне под Новосибирском: солдату-срочнику повредило кисть руки
Трагедия на полигоне в Шилово произошла вечером в понедельник, 15 июня: там произошел взрыв, пострадало несколько человек.
- Снаряд взорвался взорвался в следствие неаккуратного обращения. Пострадало несколько человек, одному парню сильно повредило кисть руки и пальцы, остальные получили осколочные ранения, - рассказал КП-Новосибирск источник. - Из ребят - один срочник, остальные по контракту, все находятся в окружном госпитале.
Сейчас на месте работает прокуратура, выясняются причины трагедии и виновные, кто недосмотрел, что снаряд был боевым и почему не была соблюдена техника безопасности.
- К сожалению, один из парней останется инвалидом, другие под вопросом, - продолжает источник.
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ИСТОЧНИК KP.RU