2020-06-16T07:52:40+03:00
Происшествия

Взрыв на полигоне под Новосибирском: солдату-срочнику повредило кисть руки

Еще несколько человек получили менее тяжелые травмы
Татьяна СОЛОВОВА
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Пострадавшие парни находятся в больнице.Пострадавшие парни находятся в больнице.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Трагедия на полигоне в Шилово произошла вечером в понедельник, 15 июня: там произошел взрыв, пострадало несколько человек.

- Снаряд взорвался взорвался в следствие неаккуратного обращения. Пострадало несколько человек, одному парню сильно повредило кисть руки и пальцы, остальные получили осколочные ранения, - рассказал КП-Новосибирск источник. - Из ребят - один срочник, остальные по контракту, все находятся в окружном госпитале.

Сейчас на месте работает прокуратура, выясняются причины трагедии и виновные, кто недосмотрел, что снаряд был боевым и почему не была соблюдена техника безопасности.

- К сожалению, один из парней останется инвалидом, другие под вопросом, - продолжает источник.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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