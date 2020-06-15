«Заколдовал белоснежку»: вратарь «Сибири» Харри Сятери женился

15 Июнь 2020 2020-06-15T18:54:29+03:00

Вратарь ХК «Сибирь» Харри Сятери и его избранница Ханна-Риика поженились. Фото: https://hcsibir.ru/

Изменить размер текста: A A

Вратарь ХК «Сибирь» Харри Сятери и его избранница Ханна-Риика поженились. Об этом сообщили на официальном сайте хоккейного клуба.

— Наш вратарь Харри Сятери и его избранница Ханна-Риика сыграли свадьбу! — сообщается на сайте. — Поздравляем молодоженов и желаем безоблачной семейной жизни!

Информацию о свадьбе продублировали и в группе Вконтакте хоккейного клуба. К поздравлениям присоединились болельщики команды:

— Совет да любовь!

— Какая красивая пара!

— Заколдовал белоснежку, — пишут люди.

Напомним, Харри Сятери — финский хоккеист, начавший свою профессиональную карьеру в 2007 году в хоккейном клубе «Таппара». В 2017 году Харри Сятери участвовал в чемпионата мира в составе сборной Финляндии. Вратарем клуба «Сибирь» он является с 2019 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU