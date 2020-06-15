«Заколдовал белоснежку»: вратарь «Сибири» Харри Сятери женился
Вратарь ХК «Сибирь» Харри Сятери и его избранница Ханна-Риика поженились. Об этом сообщили на официальном сайте хоккейного клуба.
— Наш вратарь Харри Сятери и его избранница Ханна-Риика сыграли свадьбу! — сообщается на сайте. — Поздравляем молодоженов и желаем безоблачной семейной жизни!
Информацию о свадьбе продублировали и в группе Вконтакте хоккейного клуба. К поздравлениям присоединились болельщики команды:
— Совет да любовь!
— Какая красивая пара!
— Заколдовал белоснежку, — пишут люди.
Напомним, Харри Сятери — финский хоккеист, начавший свою профессиональную карьеру в 2007 году в хоккейном клубе «Таппара». В 2017 году Харри Сятери участвовал в чемпионата мира в составе сборной Финляндии. Вратарем клуба «Сибирь» он является с 2019 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU