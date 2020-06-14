В Новосибирске иномарка врезалась в пень: пострадали два ребенка
Ночью в воскресенье, 14 июня, ДТП произошло в верхней зоне Академгородка, недалеко от дома №101 по улице Золотодолинской. Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску, водитель Audi A6 не справился с управлением и вылетел на обочину, где столкнулся с пеньком.
От удара пострадали маленькие пассажиры: 7-ми летняя девочка получила ушиб костей носа, а 6-ти летний мальчик отделался ушибом правого бедра. Детей на скорой доставили в больницу, где провели осмотр.
Как стало известно, за рулем иномарки находился 38-летний мужчина: он отказался от прохождения медосвидетельствования. Очевидцы сообщили, что водитель мог быть пьян.
Подписчики «АСТ-54» «ВКонтакте» осудили водителя, который подверг детей опасности:
- Въехал в пень в прямом смысле. Дети явно не были пристегнуты, - написал пользователь Игорь.
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ИСТОЧНИК KP.RU