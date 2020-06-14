14 Июнь 2020 2020-06-14T06:48:51+03:00

Ночной рейд на пляж обошелся без сопротивления и штрафов. ФОТО: предоставлено Алексеем Кремневым

По словам очевидцев, три экипажа ППС перекрыли дорогу и разогнали отдыхающих

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Ночью в воскресенье, 14 июня, сирены полиции и скорой разбудили жителей домов на улице Сухарной. Очевидцы засняли, как подъехали три экипажа ППС и машина «Скорой помощи». Сибиряки уверяют, что правоохранителина два часа перекрыли дорогу из-за устроенной там вечеринки.

— На диком пляже у Заельцовского парка, кажется, было жарко. Полиция перекрыла въезд от самой дороги. Народ там каждый вечер и ночь, каждый едет отдохнуть и шашлыки пожарить, — рассказал «КП-Новосибирск» фотограф Алексей Кремнев.

Сотрудники МВД потребовали от отдыхающих собрать палатки и освободить пляж, но штрафовать никого не стали:

— Вчера вечером в ОП №3 «Заельцовский» поступила информация о возможном нарушении гражданами административного законодательства. На место выезжали сотрудники полиции, которые провели профилактические беседы о недопустимости нарушений. Фактов нарушения общественного порядка не допущено, административных протоколов не составлено, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/784804" frameborder="0"></iframe> Новосибирцы устроили вечеринку на пляже во время самоизоляции, но их не оштрафовали.Алексей КРЕМНЁВ

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