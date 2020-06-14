Новосибирцы устроили вечеринку на пляже во время самоизоляции, но их не оштрафовали
Ночью в воскресенье, 14 июня, сирены полиции и скорой разбудили жителей домов на улице Сухарной. Очевидцы засняли, как подъехали три экипажа ППС и машина «Скорой помощи». Сибиряки уверяют, что правоохранителина два часа перекрыли дорогу из-за устроенной там вечеринки.
— На диком пляже у Заельцовского парка, кажется, было жарко. Полиция перекрыла въезд от самой дороги. Народ там каждый вечер и ночь, каждый едет отдохнуть и шашлыки пожарить, — рассказал «КП-Новосибирск» фотограф Алексей Кремнев.
Сотрудники МВД потребовали от отдыхающих собрать палатки и освободить пляж, но штрафовать никого не стали:
— Вчера вечером в ОП №3 «Заельцовский» поступила информация о возможном нарушении гражданами административного законодательства. На место выезжали сотрудники полиции, которые провели профилактические беседы о недопустимости нарушений. Фактов нарушения общественного порядка не допущено, административных протоколов не составлено, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Новосибирцы устроили вечеринку на пляже во время самоизоляции, но их не оштрафовали.Алексей КРЕМНЁВ
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