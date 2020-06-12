2020-06-12T17:36:06+03:00
Общество

«Сначала хотел отпустить, а потом передумал»: сибиряк поймал «золотую» рыбку и заморозил ее

Мы поинтересовались, что рыбак собирается делать с той, кто умеет исполнять желания
Ульяна ДЖАНКОВА
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Сибиряк планирует в скором времени пожарить рыбку. Фото: Евгений ЧекашовСибиряк планирует в скором времени пожарить рыбку. Фото: Евгений Чекашов
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Сибиряк Евгений Чекашов на озере у деревни Китерня в Искитимском районе поймал «золотую» рыбку, в прямом смысле этого слова. Ее чешуйки чуть ли не оранжевые. Кстати, рыбка не маленькая, около трех килограммов.

— Это Карп Кои — декоративная рыбка. Ее вывели японцы для прудов. Озеро создано специально для рыбалки. В 2016 году малька этого карпа туда запустили, — рассказал КП-Новосибирск Евгений. — Мы поймали три таких рыбки, хотели отпустить, но нам сказали, что их полно, так что можем забрать с собой.

Евгений говорит, что свою «золотую» рыбку поймал впервые. Пока она лежит у него в морозилке. Сибиряк говорит, что в волшебство не верит, а рыбу просто пожарит. КП-Новосибирск Евгений рассказал, как правильно надо готовить «золотую» рыбку.

— В духовке ее не приготовишь, она толстая, не прожарится, а сварится. Ее надо разрезать на куски, обвалять в муке и соли, вот и весь рецепт, — отметил Евгений.

Сибиряк уверен, чем проще рецепт, тем вкуснее.

Сибиряк поймал "золотую" рыбку и заморозил ее .

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ИСТОЧНИК KP.RU

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