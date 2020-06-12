2020-06-12T08:17:02+03:00
Общество

«Ой, как хорошо-то. Ребята, это здорово!»: 80-летняя бабушка прыгнула с парашютом

В свободном полете пенсионерка летела 4 тысячи метров
Ульяна ДЖАНКОВА
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80-летняя пенсионерка прыгнула с парашютом. Фото: стоп-кадр80-летняя пенсионерка прыгнула с парашютом. Фото: стоп-кадр
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В Новосибирске 80-летняя Тамара Киринкова прыгнула с парашютом. Это была давняя мечта пенсионерки. Поддержать пожилую женщину на аэродром приехали родные. Они переживали, как отразится на здоровье бабушки свободный полет в 4 тысячи метров. Экстремальный прыжок пенсионерка совершила не одна, в паре с инструктором Дмитрием Колосовым.

— Тамара Владимировна с нами связалась еще в марте. Мы ждали хорошую погоду. Потом коррективы в планы внес коронавирус и самоизоляция, — рассказал КП-Новосибирск инструктор Дмитрий Колосов. — И вот, наконец-то, 7 июня, в прошлые выходные, получилось. За два часа до полета Тамара Владимировна прошла инструктаж и медкомиссию. Врачи осмотрели бабушку и дали допуск к полету. Многих высота сковывает. Но Тамара Владимировна не испугалась. Она настолько позитивная.

По словам Дмитрия Колосова, 80-летняя Тамара Киринкова стала самым возрастным желающим прыгнуть с парашютом, до нее прыгала женщина, которой был 79 лет.

Пенсионерка осталась очень довольной. По словам бабушки, она мечтала о прыжке с парашютом много лет.

— Вы не представляете, какой это кайф! Я исполнила свою мечту! — поделилась своими ощущениями на камеру сибирячка во время полета.

По словам инструктора, после того, как ноги пенсионерки коснулись земли, она интригующе заявила: «Это не предел! У меня теперь большие планы».

В Новосибирске 80-летняя пенсионерка прыгнула с парашютом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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