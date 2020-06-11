В Новосибирске водителя КамАЗа убило током, когда он разгружал кузов

11 Июнь 2020 2020-06-11T16:34:57+03:00

Водитель камАЗа погиб от удара током, когда разгружал землю около локомотивного депо. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Сегодня, 11 июня в Первомайском районе Новосибирска произошло ЧП: водитель камАЗа погиб от удара током, когда разгружал землю около локомотивного депо на улице Подбельского. Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются следователи.

— В настоящее время на место происшествия выехала оперативно-следственная группа. Специалисты работают на месте, опрашивают очевидцев случившегося, осматривают место происшествия, — пояснили КП-Новосибирск в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

Сейчас по данному происшествию проводится предварительная проверка, по результатам которой уже будет принято процессуальное решение. КП-Новосибирск будет следить за ходом событий.

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