2020-06-11T16:34:57+03:00
Происшествия

В Новосибирске водителя КамАЗа убило током, когда он разгружал кузов

В обстоятельствах случившегося разбираются следователи
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
Водитель камАЗа погиб от удара током, когда разгружал землю около локомотивного депо.Водитель камАЗа погиб от удара током, когда разгружал землю около локомотивного депо.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Сегодня, 11 июня в Первомайском районе Новосибирска произошло ЧП: водитель камАЗа погиб от удара током, когда разгружал землю около локомотивного депо на улице Подбельского. Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются следователи.

— В настоящее время на место происшествия выехала оперативно-следственная группа. Специалисты работают на месте, опрашивают очевидцев случившегося, осматривают место происшествия, — пояснили КП-Новосибирск в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

Сейчас по данному происшествию проводится предварительная проверка, по результатам которой уже будет принято процессуальное решение. КП-Новосибирск будет следить за ходом событий.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Браконьеры застрелили лося в лесу под Новосибирском
Андрей Травников: «Новосибирская область должна стать регионом-лидером в Сибири»
В Новосибирске водителя КамАЗа убило током, когда он разгружал кузов
«Люди задыхаются»: сибиряков возмутила уборочная машина, поднявшая в воздух столб пыли
В Новосибирске загорелись четыре машины: на месте работали пожарные
Андрей Травников: Новосибирская область должна стать регионом-лидером
«Мы боимся заразиться»: новосибирцы, застрявшие в Германии, просят организовать для них рейс в Сибирь
В Законодательном собрании Новосибирской области назвали дату выборов
Задержанный за кражу поделился лайфхаком
Погода на выходные 13 и 14 июня 2020 года в Новосибирске: чего ждать сибирякам к концу недели
Прощеное воскресенье: как, когда и у кого просить прощение
«Прицепили трос и отбуксировали его»: новосибирцы угнали автомобиль за 35 тысяч рублей
СГК усилит работу с должниками в Новосибирске
«Никудышная, кашу сварить не может»: сибирячку, пожаловавшуюся на детское питание, затравили в соцсети
Банк УРАЛСИБ предлагает новую памятную серебряную монету «КАЛИНИНГРАД»
«Нечего в телефон пялиться»: дорогой кроссовер сбил сибирячку на «зебре»
«Акация на Красногорской»: квартиры с панорамным видом на зеленую жемчужину Новосибирска
Семь детей заболели коронавирусом за сутки: их госпитализировали в больницу
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет в 2020 году: насколько увеличилось в Новосибирске
«Каркает, будто собака лает»: среди кошек растет вредный ворон со сломанными лапками
За сутки в Новосибирске от коронавируса вылечилось рекордное количество человек
«Лучшим способом агитации считаю реальные дела, своевременную помощь нашим гражданам»
Еще 102 за сутки: в Новосибирской области коронавирус обнаружили почти у четырех тысяч человек
«Одному — 30 лет, другому — 49 лет»: в Новосибирске за сутки от коронавируса скончались еще двое
Наконец-то, оторвались от маминой юбки: мартышки отправили детенышей гулять без присмотра
Платные парковки на Красном проспекте в Новосибирске 2020: изменения в графике работы, цены