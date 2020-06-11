«Она там гнездо свила»: утка с детенышами поселилась в затопленном переходе под магистралью

11 Июнь 2020 2020-06-11T06:39:20+03:00

«Озеро» на пешеходной дорожке появляется каждый раз после обильных дождей

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В городе Обь под Новосибирском утка с детенышами поселилась в затопленном переходе под магистралью. Обычно там ходят люди на работу, но после обильного дождя, пешеходная дорожка превращается в «озеро». Это место облюбовала для себя утиная семья.

Местная жительница предполагает, что мама-утка свила гнездо в кустах у перехода. Фото: Светлана Никишина

— Это переход на улице Октябрьская. У нас в Оби несколько подземных переходов под автомагистралью на улице Станционной, это дорога в аэропорт «Толмачево». Каждый год эти переходы топит талыми водами, дождями, и мы, жители, уже устали просить, чтобы приняли меры по устранению затопов. Там только воду откачивают, и кладут деревянные настилы, но после дождя снова хоть плавай, — рассказала КП-Новосибирск местная жительница Светлана.

По словам сибирячке в прошлом году, она видела уток в кустах, но они ни разу так явно не выходили к людям, Светлана предположила, что в этом году мама-утка уже намеренно свила гнездо в переходе.

Переход под магистралью топит каждый год после обильного дождя. Фото: Светлана Никишина

Женщина признается, что, несмотря на неудобства, которые доставляет незапланированное «озеро», уточки на нем — это приятный момент.

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