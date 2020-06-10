«Они вкусные, мы проверили»: в Новосибирск завезли первые арбузы из Казахстана

10 Июнь 2020 2020-06-10T11:11:05+03:00

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В Новосибирск привезли первую партию арбузов из Казахстана. Несмотря на ранний сезон, бахчевые прошли проверку на качество, сообщает Россельхознадзор по Новосибирской области.

— 84 тонны арбузов поступили в город с начала второй недели июня. Прежде чем попасть на рынок «Хилокский», продукция прошла контроль у инспекторов регионального управления Россельхознадзора. Арбузные партии перевозились в коробках из гофрированного картона и получили фитосанитарные сертификаты, — рассказали в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

Сейчас арбузы уже продаются на рынках Новосибирской области.

Напомним, у КП-Новосибирск есть памятка, как правильно выбрать арбуз. Некачественные ягоды могут попасться в любой сезон: в августе 2019 года новосибирский Россельхознадзор забраковал 11 тонн арбузов и дынь. Их продавцы нарушали санитарные нормы, а в самих плодах нашли много нитратов.

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ИСТОЧНИК KP.RU