Из Новосибирска снова начал ходить автобус в Казахстан, но уехать смогут не все
Новосибирский автовокзал с 11 июня начнет отправлять автобусы из Новосибирска в Павлодар (Казахстан). Но уехать смогут только граждане Казахстана — на границе у них потребуют показать паспорт.
— Поездка пройдет в два этапа. Сначала автобус отправится с автовокзала «Новосибирск-Главный» до пропускного пункта «Павловка» на границе с Казахстаном. Далее пассажиры пешком перейдут границу до пропускного пункта «Косак», оттуда доедут на автобусе до Павлодара, — сообщила пресс-служба новосибирского автовокзала.
Общая стоимость поездки составит 1500 рублей.
В автовокзале напомнили, что границы Казахстана пока что закрыты. Когда их откроют, попасть в соседнюю страну смогут и граждане России.
Напомним, с 6 апреля автовокзал переехал на Гусинобродское шоссе, 37.
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ИСТОЧНИК KP.RU