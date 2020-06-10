Из Новосибирска снова начал ходить автобус в Казахстан, но уехать смогут не все

10 Июнь 2020 2020-06-10T05:41:06+03:00

Мы узнали, кто может пересечь границу и на каких условиях

Изменить размер текста: A A

Новосибирский автовокзал с 11 июня начнет отправлять автобусы из Новосибирска в Павлодар (Казахстан). Но уехать смогут только граждане Казахстана — на границе у них потребуют показать паспорт.

— Поездка пройдет в два этапа. Сначала автобус отправится с автовокзала «Новосибирск-Главный» до пропускного пункта «Павловка» на границе с Казахстаном. Далее пассажиры пешком перейдут границу до пропускного пункта «Косак», оттуда доедут на автобусе до Павлодара, — сообщила пресс-служба новосибирского автовокзала.

Общая стоимость поездки составит 1500 рублей.

В автовокзале напомнили, что границы Казахстана пока что закрыты. Когда их откроют, попасть в соседнюю страну смогут и граждане России.

Напомним, с 6 апреля автовокзал переехал на Гусинобродское шоссе, 37.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923--145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU