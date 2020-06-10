2020-06-10T05:41:06+03:00
Общество

Из Новосибирска снова начал ходить автобус в Казахстан, но уехать смогут не все

Мы узнали, кто может пересечь границу и на каких условиях
Надежда РЫЖКИНА
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Новосибирский автовокзал с 11 июня начнет отправлять автобусы в ПавлодарНовосибирский автовокзал с 11 июня начнет отправлять автобусы в ПавлодарФото: Архив "КП"
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Новосибирский автовокзал с 11 июня начнет отправлять автобусы из Новосибирска в Павлодар (Казахстан). Но уехать смогут только граждане Казахстана — на границе у них потребуют показать паспорт.

— Поездка пройдет в два этапа. Сначала автобус отправится с автовокзала «Новосибирск-Главный» до пропускного пункта «Павловка» на границе с Казахстаном. Далее пассажиры пешком перейдут границу до пропускного пункта «Косак», оттуда доедут на автобусе до Павлодара, — сообщила пресс-служба новосибирского автовокзала.

Общая стоимость поездки составит 1500 рублей.

В автовокзале напомнили, что границы Казахстана пока что закрыты. Когда их откроют, попасть в соседнюю страну смогут и граждане России.

Напомним, с 6 апреля автовокзал переехал на Гусинобродское шоссе, 37.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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