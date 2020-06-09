Преображение Господне или Яблочный спас: день покаяния и изменения.

9 Июнь 2020 2020-06-09T10:33:43+03:00

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Преображение Господне или Яблочный спас – один из 12 самых больших праздников Русской православной церкви. Преображение Господне описано в Евангелиях как явление Иисуса Христа перед тремя ближайшими учениками во время молитвы на горе Фавор. Преобразился не только Иисус Христос, но и его ученики – они изменились внутренне и смогли увидеть славу Божию. Так, смысл праздника и по сей день в преображении и изменении. Мы должны оставить свои греховные привычки, покаяться и перемениться к лучшему. Почему же второе название праздника Яблочный спас? В русской культуре названия праздников зачастую применяются к бытовым условиям. Так, к Преображению Господнему 19 августа поспевают яблоки, поэтому есть обычай освящать именно их.

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Видео создано при грантовой поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2019-2020»

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