2020-06-08T12:48:04+03:00
Общество

В юбке и с покрытой головой: внешний вид женщины в храме

Обязана ли женщина быть в платке в церкви
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Фото: Андрей КОПАЛОВ
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На фотографиях 19 века рядом со священнослужителями мы можем увидеть женщин с непокрытой головой. И сейчас в этом нет обязательности. Согласно древней русской традиции платок – это символ замужней или же назамужней женщины. Важно помнить, что в церковь человек приходит к Богу и приносит ему вовсе не платок, а свою душу. Людям в церкви не нужно делать замечание о его внешнем виде. В Священном писании сказано, что мужчина должен носить мужскую одежду, а женщина – женскую. Но сейчас женской одеждой могут быть и брюки, и в этом нет ничего предосудительного. Нужно лишь быть одетым прилично и соответственно месту. А услышав замечание о своем внешнем виде, люди могут расстроиться и больше не прийти в церковь. Однажды митрополит Антоний Сурожский сказал священнику: «Вы сделали замечание женщине, что она пришла в брюках и без платка. Она перестала ходить в церковь. Молитесь до конца своих дней за спасение ее души». Люди приходят к Богу, и здесь нельзя им мешать. Не нужно обращать внимание на внешний вид, важно лишь существо происходящего.

Обязана ли женщина быть в платке в церкви.

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